Teeners! Ini Loh Tips dan Kuota Agar Kalian Tidak Baper Pas Chat Nggak Dibalas

TIPS :

1. Hindari lagu galau.

2. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat.

3. Khusus yang habis putus cinta, segera hapus memori bersama doi misalnya foto, video, sampai history chat.

4. Say no to stalking mantan.

KATA MUTIARA

"Kita harus tahu kalau Tuhan pasti selalu kasih kita orang yang benar karena Tuhan sayang sama kita" (kutipan film London Love Story)