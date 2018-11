Mau Nonton Gratis film "A Man Called Ahok di XXI Transmart Kupang, Ayo Kunjungi Waroenk

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Setelah bagi-bagi hadiah dalam promo kuliner Take Me Out yang masih berjalan, manajemen Waroenk dan Waroenk Podjok kembali "menabur" hadiah kepada pelanggannya, yaitu tiket nonton gratis di XXI Transmart Kupang.

Apresiasi kepada pelanggan tersebut diberikan secara terbatas untuk film "A Man Called Ahok" yang bakal tayang pada Kamis, 8 November 2018.

"Terbatas, hanya sekitar 30 tiket kepada pelanggan prioritas yang menggunakan pembayaran T-Cash Telkomsel yang bertransaksi minimal Rp 100 ribu makan dan minum di Waroenk dan Waroenk Podjok," kata Marketing Communication and Representative Admin Waroenk Podjok, Noncy Ndeo dalam rilisnya, Selasa (6/11/2018)

Noncy mengatakan, pelanggan Waroenk maupun Waroenk Podjok diharap dapat menggunakan kesempatan secepat mungkin untuk mendapatkan tiket nonton yang terbatas itu dengan cara menggukan fitur pembayaran virtual T-Cash di smartphone mereka.

"Selain memberi apresiasi terhadap pelanggan loyal Waroenk dan Waroenk Podjok, tujuan bagi-bagi tiket nonton gratis ini juga sebagai upaya Telkomsel menggenjot penggunaan T-Cash secara masif," imbuhnya.

Kegiatan nonton bareng (nobar) dilakukan pada pemutaran perdana film "A Man Called Ahok" pada Kamis (8/11/2018) untuk pertunjukan malam hari sekitar pukul 19.00 Wita.

"Jadi, pelanggan sebaiknya cepat-cepatan bertransaksi di Waroenk maupun Waroenk Podjok karena tiket sangat terbatas. Apalagi, hari `H' pemutaran film tinggal beberapa hari lagi," ujar Noncy.

Ia menambahkan, promo yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk atensi rutin yang sudah diagendakan sebelumnya.

"Kegiatan promo (bagi-bagi hadiah) akan selalu kami adakan untuk memanjakan pelanggan. Pada musim liburan seperti Natal di Desember nanti, juga banyak kegiatan serupa yang akan kami gelar. Jadi, pelanggan Waroenk maupun Waroenk Podjok, nantikan acara bagi-bagi hadiah yang lebih menarik lagi di akhir tahun," kata Noncy. (*)