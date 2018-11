Mariah Carey Siap Tampil Spektakuler di Candi Borobudur

POS-KUPANG.COM | YOGYAKARTA - Diva musik pop dunia, Mariah Carey bersiap menggelar konser di Taman Lumbini Komplek Taman Wisata Candi Borobudur (TWC) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (6/11/2018).

Peraih Grammy Awards itu tiba di Yogyakarta, Minggu (4/11/2018) pukul 01.20 WIB. Project Director Borobudur Symphony, Palwoto mengatakan, setelah melalui persiapan yang cukup panjang sekitar setahun, Mariah Carey akhirnya benar-benar menginjakkan kaki di Yogyakarta.

Terakhir pelantun "Hero" itu mengadakan konser di Jakarta tahun 2004 silam. "Akhirnya Mariah Carey datang ke Yogyakarta, kami sempat deg-degan karena konser musisi orkestra Yanni yang kami rencanakan digelar di Candi Prambanan mengalami penundaan akibat Yanni cedera. Bersyukur tidak ada kendala dengan Mariah Carey," ucap Palwoto, dalam konferensi pers di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Senin (5/11/2018) sore.

Penyelenggara menjanjikan konser bertajuk "Himbara Borobudur Symphony 2018 Mariah carey Live ini Concert" itu akan spektakuler.

Sebab, panggung Mariah Carey berada di Taman Lumbini atau persis di depan warisan budaya dunia.

Ini merupakan satu-satunya konser dari tur dunia Mariah Carey yang berkonsep menyandingkan cagar budaya dengan karya musik level dunia.

"Insya Allah, Mariah Carey akan tampil spektakuler dan eksklusif tanpa ada musisi pembuka. Ia tampil full band dan beberapa penari. Kemudian latar belakang panggung Candi Borobudur yang akan disorot lampu sangat cantik," paparnya.

Para penggemar penyanyi yang memiliki rentang suara 7 oktaf itu pun begitu antusias ingin menikmati konser ini.

Hal itu terbukti dari penjualan ribuan tiket yang hampir ludes sejak dibuka beberapa bulan lalu. "Penjualan tiket memuaskan, untuk kelas Super VVIP dan Festival sold out, tinggal beberapa kelas yang akan kami jual on the spot, pada hari H," jelasnya.

Untuk diketahui, penyelenggara penyediakan 5 kelas tiket dengan harga bervariasi. Tiket kelas Super VVIP (seat) harga on call, diamond (seat) Rp 7 juta, platinum (seat) Rp 3,5 juta, Gold Rp 2 juta, dan Festival Rp 1 juta.

"Mudah-mudahan akan menjadi pengalaman yang menarik bagi penonton. Tidak hanya konsernya, tapi juga keberadaan Candi Borobudur," tutupnya.

CEO Rajawali Indonesia Communication, Anas Syahrul Alimi, selaku event consultant konser Mariah Carey di Candi Borobudur mengungkapkan bahwa Mariah Carey betul-betul ingin mempersembahkan penambilan yang terbaik bagi penggemarnya.

Bahkan ia tidak bersedia mengikuti jumpa media yang digelar di hotel tempat ia menginap. Hal itu demi menjaga kualitas suara dan penampilannya.

"Dia tidak mau turun (jumpa pers) karena demi menjaga suaranya, dan ternyata dia tidak pernah melakukan jumpa pers menjelang konser, dimana pun itu," sebut Anas.

Anas optimistis pagelaran musik diva dunia itu akan berjalan lancar dan mampu menghibur para penggemarnya secara maksimal. (*)