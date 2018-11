Konser Mariah Carey di Borobudur, Kolaborasi Dua Mahakarya Dunia

POS-KUPANG.COM | YOGYAKARTA - Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, merupakan mahakarya bersejarah nenek moyang abad ke-9 yang masih berdiri kokoh nan megah di bumi nusantara.

Situs Buddha itu pun telah diakui UNESCO sebagai cagar budaya dunia. Tak heran jika Candi Borobudur tidak pernah luput dari perhatian dunia.

Para pelancong dari berbagai negera melakukan perjalanan untuk melihat langsung Mandala peninggalan raja-raja dinasti Syailendra itu.

Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC), Edy Setijono pihaknya berusaha mencetuskan gagasan-gagasan besar untuk mendorong masyarakat semakin mencintai candi Borobudur.

Salah satu gagasan itu adalah dengan pergelaran musik bertajuk "Himbara Borobudur Symphony Mariah Carey Live in Concert" di Taman Lumbini Komplek Candi Borobuduru Magelang, Selasa (6/11/2018).

"Gelaran musik ini merupakan kolaborasi dua mahakarya, yakni candi Borobudur sebagai cagar budaya dunia, disandingkan dengan mahakarya musik pesohor dunia secara bersamaan," ungkapnya, dalam jumpa pers di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (5/11/2018).

Konser ini juga menjadi bagian upaya mempromosikan Candi Borobudur serta diplomasi budaya Indonesia di mata dunia.

Pria yang akrab disapa Tyo itu menambahkan, PT TWC sebagai badan usaha milik negara (BUMN) memiliki komitmen untuk ikut berpartisipasi memajukan pariwisata nasional, khususnya Candi Borobudur.

Ada sejumlah BUMN yang bersinergi dalam pagelaran ini, antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN yang kemudian bergabung dalam nama Himbara. Lalu Patra Jasa, PGN dan PLN.

"Ini wujud program sinergi BUMN untuk negeri. Kolaborasi pertama Himbara dan BUMN lain. kami duduk bersama, karena kami memiliki one mision, one nation, one family to excellent, demi meningkatkan pariwisata nasional," ulasnya.