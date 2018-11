Intip Foto-foto Keseruan para Idol Kpop di Red Carpet MGA 2018: BTS, Wanna One Hingga Charlie Puth

POS-KUPANG.COM - Tepat hari ini 6 November 2018 acara MBC Plus x Genie Music Awards atau yang selanjutnya disebut dengan MGA 2018 resmi diselenggarakan.

Sejumlah selebriti dan idol kpop dijadwalkan datang dan mengisi acara ini.

BTS, Wanna One, Charlie Puth, TWICE, GENERATIONS dari EXILE TRIBE, Celeb Five, Stray Kids, MOMOLAND, Stray Kids, VIBE, Ben, Sota Fukushi, DAY6, (G)-IDLE merupakan pengisi acara dalam acara penghargaan ini.

Sebelum acara berlangsung, red carpet dari acara ini diselenggarakan.

Yuk, intip penampilan BTS, Wanna One, Charlie Puth, TWICE, hingga Stray Kids di red carpet MGA 2018:

1. Stray Kids

Stray Kids (foto: vlive)

2. MOMOLAND

MOMOLAND (foto: vlive.com)

3. Lee Hyun Yi

Lee Hyun Yi (foto: vlive.com)

4. Heize

Heize (foto: vlive.com)

5. GENERATIONS from EXILE TRIBE