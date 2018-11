Dua Tahun Terakhir Sophia Latjuba Menjalani Gaya Hidup yang Sangat Menguntungkan Ini

POS-KUPANG.COM - Aktris Sophia Latjuba dalam dua tahun terakhir telah menjalani gaya hidup sebagai vegan. Ia merasa hal tersebut memberinya banyak keuntungan dan mengurangi beban tersendiri terhadap hewan.

"(Jadi merasa) lebih enggak bersalah saja sama alam (setelah jadi vegan). Kalau (untuk) kesehatan ya jelas (salah satu manfaat vegan)," ucap Sophia saat ditemui dalam jumpa pers Dog Meat Free Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Menurut dia, menjadi seorang vegan merupakan salah satu cara efektif untuk mengurangi angka konsumsi daging hewan. "Saya pikir kalau saya ikut membela hak anjing dan kucing, apa bedanya sama (hak) sapi, babi, dan ayam," ucap Sophia.

"Akhirnya saya riset dan ternyata kebrutalan yang terjadi di balik peternakan hewan untuk dimakan itu, ya kita kan enggak tahu, karena kita membayar orang untuk membunuh (hewan)," sambung Sophia.

Selain menjadi vegan, Sophia menuturkan bahwa ia juga mengedukasi orang-orang untuk mengetahui dampak dari mengonsumsi daging secara berlebihan.

"Ya kalau campaign, ya tergantung caranya. Kalau saya untuk anjing saya ingin menjadi influence, hopefully educated my followers," ungkap Sophia.

Sebelumnya, Sophia berbicara tentang anaknya Eva Celia, yang kini semakin dewasa. Untuk mendidik putrinya itu, Sophia punya cara tersendiri, yakni menjalin komunikasi yang baik.

"Ngobrol saja komunikasi, kasih saran atau apa. Kalau ditanya ya, sebenarnya berawal dari interaksi saja, komunikasi," ujar Sophia

Sophia memberikan contoh dalam bersikap agar ditiru oleh Eva. "Bagaimana kita memberikan contoh, sebagai orangtua. Bagaimana kita memberikan keluwesan, ya, itu saja, yang mendidik itu," kata Sophia.

Dengan cara itu, Sophia melihat sisi kebaikan dari Eva yang berhasil ia tanamkan. "Anak-anak saya segala-galanya buat saya. (Eva) anaknya idealis, sensitif, dan mempunyai kepedulian. Jadi luar biasa punya anak seperti itu," paparnya. (kompas.com)