Boy William Salut dengan Ketegaran Luna Maya Saat Hadapi Masalah

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Pembawa acara Boy William mengaku kagum pada ketegaran Luna Maya dalam menghadapi setiap masalah dalam hidupnya. Bagi Boy, Luna adalah sosok publik figur yang tetap kuat meski diterjang berbagai masalah.

"Dia ini jago banget, tegar banget, tough banget lah. Kalau gue yang kena masalah gini, gue bisa jalan kemana-mana dengan muka nunduk, kalau dia tegar banget," ujar Boy saat ditemui di Senayan City Hall, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Boy mengatakan, bahwa permasalahan yang dihadapi Luna kerap kali diketahui publik. Meski demikian, Luna tetap tegar.

"As a friend gue support Luna Maya. Dia salah satu orang top yang sering banget dapat masalah di depan mata publik dan menurut gue tegar banget. She is very strong. Cewek aja begitu, cowok jangan menye-menye deh," ucap Boy.

Namun saat diwawancarai di vlog milik Boy berjudul Nebeng Boy, air mata Luna tak tertahan lagi. Luna bahkan menceritakan semua masalahnya dengan gamblang di video berdurasi 18 menit tersebut.

"Gue gini aja, gue nyetir mobil, dengerin musik, di lampu merah, terus jalan belok kanan, gue lihat ke kiri eh nangis," ungkap Boy.

Sebelumnya, Luna Maya mencurahkan isi hatinya di Nebeng Boy. Di episode itu Luna bercerita bagaimana hubungannya dengan Rheino Barack tak direstui keluarga Rheino karena masa lalunya.

Kini video yang diunggah pada 2 November 2018 itu sudah ditonton oleh lebih dari satu juta orang di YouTube. (*)