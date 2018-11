Wow! Bunga Citra Lestari dalam Balutan Black Swan Saat Halloween. Pesona Banget

POS-KUPANG.COM-- Bunga Citra Lestari tampil berbeda dari biasanya untuk pesta Halloween.

Yap, perayaan halloween memang identik dengan kostum-kostum unik dan out of the box.

Baca: Perempuan ini Setia Menunggu Suaminya Bebas dari Penjara Setelah Diselingkuhi Hingga Ditikam 46 Kali

Baca: Anda Ingin Cepat Hamil, Konsumsi 6 Makanan Ini Akan Buat Libido Seks Meningkat!

Baca: Kompak dan Sweet Banget! Cinta Laura dan sang Kekasih, Frank Garcia Dalam Balutan Setelan Jas

Karenanya, Bunga Citra Lestari pun tampil total dengan mengenakan kostum Black Swan atau Angsa Hitam ala penari balet.

Bunga Citra Lestari kenakan kostum Black Swan saat pesta halloween. (Instagram/bclsinclair)

Seperti apa penampilan Bunga Citra Lestari dengan kostum Black Swan saat rayakan halloween?

Simak yuk ulasan Grid.ID berikut ini.

Bunga Citra Lestari (Instagram/bclsinclair)

Bunga Citra Lestari tampak menawan dalam balutan kostum balet lengkap dengan rok tutu.

Baca: Kades Fatukoko Apresiasi Kinerja TMMD

Baca: Ini Loh Harapan Iis Dahlia Saat Rayakan Ulang Tahun Perkawinan, Fotonya Beda Banget

Baca: Maia Estianty Miliki Dapur Mewah Lalu Dimasakin Chef untuk Sarapan, Intip Yuk!

Baca: Seksi Kayak Remaja. Yuk Simak! 3 Gaya Fashion Nia Ramadhani dengan Rok Mini

Baca: Mau Handphone Kamu Awet? Jangan Pernah Lakukan 5 Hal Ini

Nuansa hitam pada kostum yang Ia kenakan membuat penampilannya tampak mencekam.

Nggak kalah menarik gaya rambut tight knot dilengkapi dengan headpiece hitam serta stoking putih dan sepatu balet sukses bikin Bunga Citra Lestaritampil stand out.

Bunga Citra Lestari memakai riasan untuk pesta halloween. (Instagram/bclsinclair)

Riasan makeup bernuansa hitam dengan kombinasi lipstik warna merah bikin Bunga Citra Lestari tampil total.

Baca: Sejumlah Daerah Diprediksi Terjadi Hujan Lokal Pada Siang Hingga Malam Hari. Ini Penjelasannya

Baca: Dua Hari Ujian CPNS di Mabar, Baru 6 Peserta yang Lolos Passing Grade

Baca: Walikota Terima Hasil Seleksi Pansel

Baca: Sering Melintasi Jalan Timor Raya, Hati-hati di Titik Jalan Ini

Baca: Anda Takut dan Jijik dengan Cicak? Usir dengan 8 Cara Sederhana Ini

Bunga Citra Lestari terlihat menawan ya dengan kostum Black Swan saat rayakan halloween.(*)