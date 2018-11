Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Vianna

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hallooo Teeners, bagaimana kabarnya di hari ini. Besar harapan Teeners dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan, jangan lupa bagikan senyum ceria yang paling manis dari kamu hari ini yach..

Well, langsung saja kita bahas tema kita di rubrik tercinta kita ini, tema kita kali ini sedikit bahkan berbeda dari minggu-minggu sebelumnya yang bertema romatika yach. Kali ini tema kita "Jadilah Anak Kos Jika Kamu Ingin Tahu Seberapa Besar Artinya Uang.. Yang Anak Kos Pasti Baper.. ha ha ha."

Bagi anak rumahan, mungkin nggak terlalu terasa. Akan tetapi bagi anak kos yang mungkin sedang nikmati harinya di kos pasti menyentuh sekali kan,, he he he. Suka duka anak kos memang pelik Teeners. Dinamikanya kayak sinetron dengan ratusan episodenya yang tak kunjung selesai.. ha ha ha.

Saat berbicara soal anak kos tentu akan bersinggungan dengan uang. Iya, bagi anak kos kebutuhan akan uang kiriman dari orangtua sangatlah krusial. Saat awal bulan anak kos akan menyapu dada karena baru saja mendapatkan uang kiriman. Akan tetapi jika diakhir bulan akan mengalami masa kritis saat kantong menipis bahkan kosong.

Jika menjadi anak kos tentunya Teeners akan belajar mandiri,makaners akan mengetahui bagaimana secara arif dan bijak mengalokasikan uang untuk kepentingan belanja dan kuliah atau kerja kamu. Bahkan, bagi sebagian orang, tak jarang karena kurang cermat menggunakan uangnya maka akan dihadapkan dengan utang dan mungkin menjual barang berharganya,, Wah. Gawat juga.

Seperti Teeners kita yang satu ini, namanya Guido Hermene, seorang mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Undana Kupang. Baginya, uang kiriman dari orangtuanya akan diatur untuk konsumsi dan kebutuhan bahan kuliahnya yang cukup banyak.

Akan tetapi, lanjut mahasiswa hitam manis ini, terkadang kebutuhan yang banyak tak jarang

uang kiriman per bulannya tidak cukup. Sehingga ia juga sering menabung atau mencari uang ke sumber lainnya seperti kakak atau anggota keluarga lainnya. (*)