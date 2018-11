30 Menit Mengudara, Pesawat Air Asia Tujuan Bali-Singapura Minta Kembali ke Bandara Ngurah Rai

POS-KUPANG.COM - Pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ-504 nomor registasi PK-AZA rute Denpasar ke Singapura hari Minggu (4/11/2018)i terpaksa kembali ke Bandara asal yakni Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai setelah mengudara kurang lebih 30 menit.

Hal tersebut sebelumnya terlihat dari track record penerbangan pada flightradar24.

Pesawat tersebut memutar kembali ke Bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Benar bahwa pesawat AirAsia QZ 504 harus Return To Base atau RTB dengan membawa 126 orang penumpang. boarding pukul 08.30 WITA di gate 6B. Pada Pukul 09.31 Wita tepatnya 30 menit setelah pesawat take off pesawat minta RTB Karena Alasan Teknikal Problem,” jelas Communication and Legal Section Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim, Minggu (4/11/2018).

Arie menambahkan lalu dilakukan persiapan pesawat landing dari pihak AMC, Fire Fighting dan Avsec Patroli Airside di area Apron.

Dan pada pukul 09.51 Wita pesawat landed dengan normal dan terparkir di Bravo 63.

“Pada pukul 10.00 Wita seluruh penumpang di turunkan dari pesawat langsung menuju bus yang disiapkan oleh pihak AirAsia.

Penumpang selanjutnya di bawa ke area terminal kedatangan Internasional dilakukan pemeriksaan di area SCP transit terminal kedatangan internasional dan selanjutnya menuju boarding Gate 2 terminal keberangkatan Internasional untuk melakukan proses Boarding.

Sekira pukul 10.30 Wita penumpang boarding di gate 2 terminal keberangkatan Internasional.

Lalu pukul 11.12 Wita pesawat push back dan take off meninggalkan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menuju Singapura. (*)

