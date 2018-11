Tersangka Tawuran di Ujung Jembatan Kawangu Diancam 15 Tahun Penjara

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Robert Ropo

POS-KUPANG. COM | WAINGAPU - FYN alias AN (21) dan SRRL alias AS (33), tersangka tawuran di ujung jembatan Kawangu, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kamis (1/11/2018), diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Wakapolres Sumba Timur, Kompol Vitalis Sobak menyampaikan itu kepada wartawan dalam konferensi pers yang digelar Polres Sumba Timur di Mapolres setempat, Sabtu (3/11/2018).

Vitalis didampingi Kasat Reskrim Iptu Gama Anindyaguna, S.IK, menjelaskan akibat perbuatan kedua tersangka tersebut, kedua tersangka, dijerat dengan pasal 338 KUHP Sub pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP lebih Sub pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan potensi terjerat pidana penjara maksimal 15 tahun.

Vitalis juga mengatakan kini kedua tersangka tersebut telah ditahan dan pihaknya masih akan terus mendalami keterangan dari kedua tersangka itu.

"Hingga kini kedua tersangka kami tahan dan masih akan terus didalami keterangannya. Terkait dengan potensi penambahan tersangka, semua tergantung dari hasil pendalaman keterangan saksi juga pelaku," tambah Kasat Reskrim Iptu Gama Anindyaguna, S.IK. (*)