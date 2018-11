Terbang Perdana, Singapore Airlines Malah Mendadak Putar Balik Saat di Atas Samudra Pasifik

POS-KUPANG.COM - Penerbangan perdana Los Angeles-Singapura oleh Singapore Airlines (SIA) pada hari Jumat (02/10/2018) harus melakukan putaran U setelah kesalahan dengan pembacaan meter oli mesin.

Pesawat SQ37 berangkat dari Los Angeles (LA) pada pukul 11.24 pm (14.24, 3 Nov, waktu Singapura) dan mendarat kembali di LA pada 13.33, kata seorang juru bicara SIA.

Itu berbalik ketika berada di atas Samudra Pasifik.

"Keputusan dibuat untuk kembali ke LA sekitar 40 menit setelah penerbangan, awak pesawat mendeteksi kesalahan dengan pembacaan meter oli mesin," katanya.

Setelah mendarat, para insinyur memeriksa pesawat dan menyatakannya bisa digunakan, tambahnya.

Akhirnya berangkat dari LA pada pukul 04:01 pagi hari Sabtu, dan diperkirakan akan mendarat di Singapura sekitar pukul 13.00 pada hari Minggu.

Ada 141 penumpang di pesawat, katanya.

Layanan LA-Singapura menggunakan pesawat baru Airbus 350-900ULR (ultra-jarak jauh).

Singapore Airlines (TripAdvisor)

Sekilas tentang Singapore Airlines

Singapore Airlines merupakan maskapai penerbangan terbaik dunia sejak 2018, saat memenangkan posisi teratas dalam tiga kategori antaralain: "Best First Class", "Best First Class Airline Seat" dan "Best Airline in Asia".

