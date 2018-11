Sambil Menangis, Luna Maya Minta Maaf dan Doakan Keluarga Reino Barack

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Beberapa bulan setelah hubungan cintanya dengan Reino Barack kandas, artis peran Luna Maya muncul dengan permintaan maafnya kepada orangtua mantan kekasihnya itu.

Ungkapan perasaan Luna itu ia sampaikan dalam video berjudul 'Luna Maya Buka-bukaan di Mobil Boy William!', seperti dikutip Kompas.com, Minggu (4/10/2018).

"Kalau punya kesempatan ngomong ke keluarganya (Reino), apa yang kamu pengin sebenarnya ngomong?" tanya presenter Boy William kepada Luna yang duduk di sampingnya.

"Ya mungkin... (menyeka air mata dengan tisu). Ya pastinya... ya maaf kalau ada hal yang membuat tidak berkenan," jawab Luna.

Perempuan yang memulai karier di dunia hiburan sejak 1999 itu lalu berhenti sejenak. Ia kembali menghapus air matanya menggunakan tisu.

Luna kemudian menambahkan, ia berharap orangtua atau keluarga Reino sekarang bisa lebih tenang setelah ia dan Reino mengakhiri hubungan asmara mereka yang sudah terjalin selama lima tahun.

"Ya mudah-mudahan keluarga bisa lebih tenang sekarang dan bisa kumpul dengan lebih baik lagi. Jadi semuanya bisa happy," kata Luna.

Ia mengakui bahwa penyebab utama dia dan Reino memutuskan berpisah karena tak kunjung ada restu dari orangtua Reino yang belum menerima masa lalu Luna.

"Sebenarnya nothing happen sih. Dari awal kami udah tahu, susahlah. Dari awal memang ada kendala besar dari pihak keluarga. Everybody know. Enggak disetujui," ucap Luna.

"Saya enggak akan bohong, maksudnya dengan apa yang terjadi sama aku di masa lalu. Dari awal gue juga udah bilang, enggak akan mudah dengan siapa pun gue. Jadi gue tuh udah tahu, this going to happen," tambahnya.

Namun, Luna tak menyalahkan siapa-siapa. Ia menghormati pemikiran orangtua Reino yang pasti menginginkan yang terbaik buat putra mereka. (*)