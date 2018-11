Sambil Menangis, Luna Maya Blak-blakan Soal Perasaannya ke Mantan Kekasihnya: Masih Cinta

POS-KUPANG.COM - Luna Maya menangis tatkala membahas tanggapan keluarga Reino Barack semasa mereka masih berpacaran dan bukan berstatus mantan kekasih seperti saat ini.

Mengaku masih mencintai sang Mantan Kekasih, Luna Maya menangis sambil mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga Reino Barack.

Momen Luna Maya menangis dan minta maaf kepada keluarga Reino Barack ini terjadi saat ia menjadi bintang tamu 'Nebeng Boy' yang salah satu bahasannya adalah terkait sang Mantan Kekasih.

Dalam video berdurasi 18 menit 17 detik itu, Luna Maya hadir sebagai bintang tamu segmen 'Nebeng Boy' di YouTube channel Boy William tersebut.

Dalam segmen 'Nebeng Boy' tersebut, Luna Maya mengungkapkan alasan ia akhirnya putus dari Reino Barack.

Ternyata, selama ini keluarga Reino Barack tak merestui jalinan cinta di antara keduanya.

Dan baik Luna Maya maupun Reino Barack sudah menyadarinya sejak awal hubungan mereka.

"Dari awal memang ada kendala besar dari pihak keluarga.

"Iya, nggak disetujuin.

"Dari awal juga gue udah bilang it's not going to be easy (ini tidak akan berjalan mudah)," kata Luna Maya.