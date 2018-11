Rossa Malah Ngambek Gara-gara Robby Purba, Begini Alasannya

POS-KUPANG.COM--Selebriti asal Korea Selatan, Lee Dong Min atau lebih dikenal dengan nama panggung Cha Eun Woo menjadi sosok yang paling mencuri perhatian saat perhelatan Indonesian Television Awards 2018, Rabu (31/10/2018) kemarin.

Dalam ajang penghargaan bagi insan pertelevisian tersebut, Cha Eun Wootak hanya hadir sebagai undangan.

Anggota boyband Astro itu sempat bernyanyi di atas panggung membawakan lagu 'Kesempurnaan Cinta' bersama Rizky Febian.

Rossa pamerkan foto bersama Cha Eun Woo. (Instagram @itsrossa910)

Selain itu, Cha Eun Woo juga kebagian membacakan nominasi kategori Artis Terpopuler versi ITA bersama Ayu Dewi.

Di balik panggung, pesona Cha Eun Woo begitu menjadi menarik perhatian.

Banyak selebriti Tanah Air yang mengambil kesempatan untuk berfoto bersama Cha Eun Woo.

Salah satu selebritis Tanah Air yang ikut berfoto bersama Cha Eun Woo ialah Rossa.

Rossa (instagram.com/itrossa)

Pelantun 'Nada-Nada Cinta' itu kemudian mengunggah momen foto barengnya dengan Cha Eun Woo di akun Instagram pribadinya, Jumat (2/11/2018).

"Yang pada nanya foto aku sm Cha Eun Woo, ni fotonya," tulis Rossa pada keterangan fotonya seperti dikutip Grid.ID.

Baca: Anda Sering Mimpi Buruk? Ternyata Berkaitan dengan Masa Kecil Kita Lho!

Baca: Soimah Diikuti Makhluk Halus Berwujud Ini Saat Malam Satu Suro

Sayangnya, foto yang diabadikan oleh presenter Robby Purba tersebut malah membuat Rossa kesal.

Pasalnya, Robby Purba tanpa sengaja menekan menu stiker pada handphone yang digunakan untuk memotret Rossa dengan Cha Eun Woo.

Rossa dan Ayu Ting Ting (Instagram)

Alhasil, fotonya bersama Cha Eun Woo pun malah terlihat imut lantaran efek stiker yang menempel.

"Slide ke foto 2 dan 3 itu foto di panggung, aku minta Robby @robbypurba fotoin, trus dia kepencet sticker. whyyyyyy Obbyyyy. You only have 1 job," pungkas Rossa.

Wah, gimana nih menurut kamu? (*)