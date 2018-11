PLN UIW NTT Dapat 11.011 Pelanggan Yang Tambha Daya Dari Program Gebyar Kemerdekaan

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Melalui Promo Gebyar Kemerdekaan 2018 yang dilakukan PLN secara Nasional mulai 17 Agustus 2018 lalu hingga 31 Oktober 2018, PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT mendapatkan 11.011 pelanggan dari target yang mengajukan tambah daya mulai dari 220 VA (Volt Ampere) – 197 kVA (kilo Volt Ampere).



Demikian rilis yang diterima Pos Kupang dari humas PLN UIW NTT. Disebutkan, promo diskon Biaya Penyambungan (BP) Tambah Daya listrik yang diberikan PLN sebesar 50 persen ini tercapai dengan cara meningkatkan Penjualan Produk Layanannya melalui Program Everybody is Marketer.

General Manager PLN UIW NTT Christyono mengatakan, cara seperti ini memudahkan masyarakat melalui Promo Gebyar Kemerdekaan secara Nasional. Untuk NTT ditargetkan harus menambah 8.175 pelanggan untuk tambah daya dan kita sudah sebelas ribu lebih ini melebihi target.

Baca: Bobby Thinung Pitoby Asah Otak Lewat Kerja

Baca: Dari Kelor, Kerja Dua Bulan Hasilnya Satu Miliar Rupiah

Menurutnya, program everybody is marketer adalah internalisasi marketing yang diperuntukkan untuk Pegawai PLN UIW NTT dimana seluruh karyawan PLN UIW NTT memposisikan diri sebagai marketer.



Chris menambahkan Everybody is marketer telah menunjukkan hasilnya, antara lain pertumbuhan penjualan sampai dengan September 2018 sebesar 7,74 persen dan pertumbuhan omzet penjualan sebesar 12 persen.

Disini menunjukkan keberhasilan Program Gemerlap Lebaran sebelumnya mencapai 250 persen dari target, serta pencapaian 11.011 pelanggan tambah daya atau naik 134 persen pada Program Gebyar Kemerdekaan.

Baca: Video Viral : Puluhan Penumpang Lion Air Disandera 4 Jam di Dalam Pesawat, Ini Reaksi Penumpang

“Untuk mencapai 11.011 pelanggan tersebut secara cepat, Bidang Pemasaran kami mengadakan perlombaan dengan syarat seluruh pegawai PLN UIW NTT mampu menjelaskan kepada pelanggan terkait program PLN serta proses tambah daya, lalu setiap pelanggan yang melakukan tambah daya dihitung satu poin, dan poin terhitung setelah pelanggan melakukan proses pembayaran tambah daya,’’ Jelas Chris.

Lanjutnya, “Marketer yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak akan mendapatkan Reward untuk juara satu berhak mendapatkan Air Conditioner (AC), juara dua mendapatkan kulkas, juara tiga mendapatkan mesin cuci, dan minimal 100 poin yang terkumpul akan mendapatkan hadiah tambahan kompor induksi.”tambah Chris

‘’Antusias jemput bola dalam program ‘’Everybody is Marketer’’ ini sangat terlihat karena ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penjualan produk layanan PLN, dan Harapan kami semoga Program ini terus berjalan dengan baik seperti tagline PLN, listrik untuk kehidupan yang lebih baik demi wujudkan NTT menjadi Nusa Terang dan Tumbuh,” tutup Chris. (*)