Kabar Gembira, Suzuki Siapkan 6000 Merchandise Saat Beli All New Ertiga

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Pencinta mobil suzuki, di bulan November-Desember 2018 ini, seluruh dealer mobil suzuki di Indonesia menyiapkan hadiah langsung Premium Merchandise

"Setiap pembelian All New Ertiga periode November-Desember 2018 mendapatkan

hadiah langsung merchandise dengan total sejumlah 6000 merchandise," ujar PIC PT SBM Kupang, Musawir yang menghubungi Pos-Kupang, com, Sabtu (3/11/2018).

Menurutnya, awal bulan November 2018 nanti, AFF Suzuki Cup 2018 akan dimulai. Untuk memeriahkan acara tersebut, PT. Suzuki Indomobil Sales mengadakan program "TRIPL3 BONUS" untuk Suzuki Family yang melakukan pembelian Suzuki All New Ertiga di bulan Oktober, November dan Desember 2018.

'Ayp beli Suzuki All New Ertiga dan raih hadiah spesialnya. Info lebih lanjut, cek di http://bit.ly/Tripl3Bonus," katanya

Untuk program Penalty Challenge AFF, Syarat dan ketentuannya, jelas Musawir,berlaku khusus untuk pembelian All New Ertiga periode Oktober - November 2018.

Pembeli yang terpilih undian, berkesempatan mengikuti Penalty Challenge AFF untuk

mendapatkan 5 Unit motor Suzuki GSX-R150 bagi yang berhasil mencetak gol.

Pajak hadiah ditanggung oleh PT Suzuki Indomobil Sales.

Pengundian dilakukan pada bulan Desember oleh pihak PT SIS di hadapan Notaris dan kemensos dan keputusan tidak dapat diganggu gugat.

Nama pemenang akan diumumkan di website dan socmed resmi Suzuki dan pemenang akan mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari PT SIS.