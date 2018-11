Gebetan Ternyata Cuma PHP-in Kamu Girls? Cari Tahu Cukup Dengan Tiga Cara Ini

POS-KUPANG.COM--Di PHP-in sama gebetan emang sakit banget, apalagi kalau ternyata alesan dia PHP-in kamu bener-bener bikin kamu sakit hati dan sedih, nggak bisa dipungkiri pasti ada rasa kesal dan sedih di hati kita.

Tapi girls, jangan terlalu lama bersedih ya kalau kamu mengalami hal ini. Kamu cukup lakukan 3 hal ini kalau si dia ternyata Cuma PHP-in kamu.

1. 1. Bersyukur

Memang sedih kalau kamu di PHP-in sama gebetan, tapi jangan lupa untuk terus bersyukur ya girls, itu tandanya Tuhan masih sayang sama kamu karena kamu masih ditunjukkan keburukan dia sebelum kamu melangkah lebih jauh dengan gebetan kamu.

Kamu juga harus tetap bersyukur, because you deserve better.

Kamu pun masih memiliki banyak orang-orang yang sayang di sekitarmu, seperti keluarga dan sahabat-sahabatmu.

2. 2. Telampiaskan Kesedihan dengan Cara yang Tepat

Walaupun di awal kamu pasti sedih banget, nggak ada salahnya kok untuk kesedihan dan kekesalan kamu supaya lebih lega. Tapi, pastikan kamu menelampiaskannya dengan cara yang tepat ya.

Misalnya kamu memilih untuk nonton film yang sedih supaya kamu bisa nangis sepuasnya, atau kamu juga bisa curhat panjang lebar dengan sahabatmu.

Banyak cara yang bisa dilakukan, tapi jangan sampai kamu curhat di media sosial ya.

3. 3. Move On

Setelah melakukan 2 hal diatas, yang harus kamu lakukan adalah move on dan berhenti memikirkan semua tentang dia.

Untuk cara move on kamu bisa memilih cara apapun yang menurutmu akan berhasil.

Kamu bisa menyibukkan diri dengan olahraga, hangout dengan teman dan keluarga, atau liburan sejenak untuk menyegarkan pikiran sekaligu melupakan si dia yang udah nyakitin kamu.

Semoga berhasil!