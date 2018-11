EXO Comeback dengan Don't Mess Up My Tempo, Berikut Lirik Lagunya dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

POS-KUPANG.COM - Hari ini, Jumat (2/11/2018), boyband asal Korea Selatan, EXO resmi merilis album terbaru berjudul Don't Mess Up My Tempo.

Rilisnya album kelima EXO ini pun disambut bahagia oleh para penggemar yang terkenal dengan sebutan EXO-L.

Album Don't Mess Up My Tempo ini menjadi spesial lantaran menjadi tanda kebangkitan EXO setelah vakum setahun lamanya.

Tak hanya itu, di album ini EXO juga tampil dengan full member.

Ya, satu di antara membernya, Lay yang selama dua tahun terakhir sibuk bersolo karier di China rupanya ikut comeback di album kelima ini.

Kehadiran Lay di video musik Tempo versi China bakal memuaskan kerinduan para fans.

Memutuskan comeback dengan full member, Exo telah menyiapkan lagu andalan berjudul Tempo.

Dilansir Tribunnews.com dari laman kpopliriklagu1.blogspot.com, berikut lirik lagu Tempo lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia dan Inggris!

Tempo ( Versi Asli)

I can’t believe

gi-da-lyeoss-deon i-leon neu-ggim-

na-man deud-go sip-eun geu-nyeo-neun na-eui mel-lo-di-

ha-lu jong-il go on and on and oh

ddeo-na-ji anh-ge geu-nyeol nae gyeot-e-

Don’t mess up my tempo

deul-eo-bwa i-geon chung-bun-hi-

I said don’t mess up my tempo

geu-nyeo-eui mam-eul hum-chil beat

eo-di-e-do eobs-eul li-deum-e maj-chweo 1 2 3

Don’t mess up my tempo

meom-chul su eobs-neun i-ggeul-lim-

mae-hog-jeog-in neon lovely

teum eobs-i job-hyeo-jin geo-li-

bul-gyu-chig-hae-ji-neun heartbeat

jam-si nun-eul gam-a trust me

bagg-eu-lo na-gal chae-bi mi-li hae-dweo-

Are you ready

o-neul-eun nae-ga kae-li-

do-si na sa-i-eui ke-mi-

i-mi na-wa noh-gon mweo-ga chang-pi-hae ma boo

eo-jeong-jjeong eo-beo-beo hal pil-yo eobs-da-go-

chaeng-gil geon eobs-eu-ni son-jab-a my lady

ga-neun gil-ma-da le-deu ka-pes-

ddo leon-we-i-in-geol-

bal-geol-eum-i nam-dal-la-

ji-geum i sog-do maj-chweo-bo-ja tempo

Baby girl a-chim-eul-

seol-le-ge ha-neun mo-ning-kol-

mae-il bwa-do bo-go sip-eun mam-in-geol-

ji-geum-bu-teo na-wa Let’s get down

mo-deun geos-i wan-byeog-ha-ge joh-a-

So don’t slow it up for me

Don’t mess up my tempo

deul-eo-bwa i-geon chung-bun-hi-

I said don’t mess up my tempo

geu-nyeo-eui mam-eul hum-chil beat

eo-di-e-do eobs-eul li-deum-e maj-chweo 1 2 3

Don’t mess up my tempo

meom-chul su eobs-neun i-ggeul-lim-

ju-wil dul-leo-bwa lovely

teum eobs-i job-hyeo-jin geo-li-

neo-e-ge maj-chweo-jin heartbeat

ha-go sip-eun dae-lo teach me

yeo-gin nae gu-yeog Don't test me

hon-ja iss-gi eo-saeg-ha-da-myeon-

bo-nae-jweo message

Now you got me flexin’

ju-wil dul-leo-bwa-

neol bo-neun deul-leo-li-deul sog-

wi-dae-han gae-cheu-bi Hold on wow

I’m doing alright baby girl

you don't know

chi-weo ne meo-li wi-e mul-eum-pyo-

nae sa-jeon-e eobs-neun LIE

neo-neun i-mi ja-yeon-seu-leob-ge-

maj-chu-go iss-eo nae tempo

Baby girl nae eo-ggae-e-

sal-jjag gi-daen geu-dae-eui-

a-lyeon-han hyang-gi-ga da-si nae mam-e-

so-yong-dol-i-chi-myeo mol-a-chin-da-

i-dae-lo nan yeong-weon-ha-go sip-da-

So don’t mess up my tempo baby

Don’t slow it up for me

Don’t mess up my tempo

Don’t mess up my tempo

Don’t mess up my tempo

Don’t mess up my tempo

Don’t mess up my tempo

Don’t mess up my tempo

Don’t mess up my tempo

nae nun-eul ba-la-bo-go mal-hae-

na-eui gwis-ga-e-man dah-ge-

na-man sa-lang-han-da mal-hae-

na-bagg-e eobs-da-go mal-hae-

deo i-sang heun-deul-li-ji anh-ge-

jeol-dae neol bbaes-gi-ji anh-ge-

nu-gu-do geon-deul su eobs-ge-

nae gyeot-e neo-leul ji-kil-ge-

nae ma-eum-i neu-ggyeo-ji-ni-

na-leul gam-ssa an-eun-

yu-il-han na-man-eui savior

mo-du geu-leon neol ba-la-bo-ge dwae-

I can’t believe

gi-da-lyeoss-deon i-leon neu-ggim-

na-man deud-go sip-eun geu-nyeo-neun na-eui mel-lo-di-

ha-lu jong-il go on and on and oh

ddeo-na-ji anh-ge geu-nyeol nae gyeot-e-

Don’t mess up my tempo

dda-la-wa i-geon chung-bun-hi-

I said don’t mess up my tempo

wan-jeon-hi da-leun saeg-eui beat

eo-di-e-do eobs-eul i-leon wan-byeog-han 1 2 3

Don’t mess up my tempo

meom-chul su eobs-neun i-ggeul-lim