Wow Romantis Sekali, Lamar Pacar Pakai Baleho Reklame di Jalan Raya

POS-KUPANG.COM - Dilamar pacar tentu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan, apalagi jika lamaran itu dilakukan dengan cara yang lain dari pada yang lain.

Inilah yang dirasakan perempuan bernama Nadia Octavia.

Sang pacar melamar dia dengan menggunakan reklame berukuran besar di sebelah gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Reklame yang viral itu dipasang menggunakan latar belakang cokelat dan hiasan bunga.

Sebuah ucapan ulang tahun dan lamaran terpasang di papan reklame yang berlokasi di sebelah gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018). (KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELA)

Dalam ucapan, tertera nama Nadia Octavia. "Happy birthday my love. Will you marry me? Nadia Octavia," bunyi ucapan di reklameitu.

Ucapan itu terbagi dalam tiga baris. Baris pertama yakni ucapan ulang tahun.

Baris kedua adalah ajakan menikah, lalu baris selanjutnya adalah nama Nadia Octavia.

Kendati demikian, tidak tertulis nama pengirim ucapan tersebut.

Hingga kemudian ada salah satu pemilik akun instagram yang mengunggah foto tengah berpose di depan reklame tersebut.