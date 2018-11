POS-KUPANG.COM - Tak Biasa, Pria Ini Lamar Kekasihnya Lewat Papan Reklame Di Jakarta, Reaksi Sang Kekasih Bikin Baper.

Identitas perempuan yang namanya tertera di papan billboard reklame sebelah gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan terungkap dari unggahan sebuah foto di akun Instagram @nadia.oct, Rabu (31/10/2018).

Dalam foto tersebut, terlihat seorang perempuan sedang berdiri membelakangi papan reklame itu.

"Seriously, this is the BEST birthday gift EVER.

This guy never ceases to amaze me.

Thank you. Ini pelakunya @adyalaksmana," demikian keterangan unggahan itu seperti dikutip Kompas.com.

Pemilik akun bernama Nadia Octavia itu mengaku kaget sekaligus bahagia saat kekasihnya, Adya Laksmana melamarnya di depan papan reklame.

"Perasaannya pasti senang, namanya juga cewek.

Bahagia, kaget, dan speechless juga," kata Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Nadia mengetahui namanya tertera di papan reklame dari pesan yang dikirim teman-temannya.