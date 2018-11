Cha Eun Woo ke Indonesia, Intip 10 Foto Menawannya di Indonesian Television Awards 2018

Cha Eun Woo ASTRO 'My ID is Gangnam Beauty'

POS-KUPANG.COM - Nama idol kpop sekaligus aktor, Cha Eun Woo kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan fans kpop Indonesia ya, girls!

Soalnya member dari ASTRO ini menghadiri Indonesia Television Awards 2018 semalam.

Bukan hanya sebagai pembaca nominasi namun idol Kpop yang juga membintangi drama Korea 'My ID is Gangnam Beauty' ini juga mendapatkan penghargaan yang bertajuk Person of The Year dari ajang penghargaan tersebut.

Tampil dengan jas abu-abu dan dasi kupu-kupu hitam Cha Eun Woo terlihat sangat memukau. Dilansir dari Grid.id, yuk, intip 10 foto menawan idol Kpop Cha Eun Woo di Indonesian Television Awards 2018 semalam!

Berikut 10 foto menawan Cha Eun Woo di Indonesian Television Awards2018:

Bersiap, Inilah 12 Drama Korea yang Bakal Tayang di Bulan November 2018

Suga BTS Tetapkan Kriteria Cewek Yang Bisa Menjadi Pacarnya, Army Baper

8 Idol Kpop ini Pernah Jadi Korban Bullying di Sekolah, Salah Satunya adalah Member BTS!

1. Penonton dibuat histeris dengan penampilan memukau Cha Eun Woo

Cha Eun Woo (foto: Cewekbanget.id)

2. Cha Eun Woo saat menyapa fansnya, nih!

Cha Eun Woo (foto: Cewekbanget.id)

3. Ada yang meleleh karena senyumanya?

Cha Eun Woo (foto: Cewekbanget.id)

4. Momen saat Cha Eun Woo akan membacakan awards bersama Ayu Dewi



Cha Eun Woo (foto: Cewekbanget.id)

5. Boyfriends material sekali, he-he. Setuju?