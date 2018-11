Bersiap, 8 Film Korea ini Akan Rilis November 2018: Dari Action Hingga Drama!

POS-KUPANG.COM - Selain drama Korea, banyak juga film Korea yang layak untuk kita saksikan.

Jalan cerita yang disajikan ternyata enggak kalah menarik dari drama Korea.

Nah, November 2018 ini banyak lho film Korea yang akan dirilis! Dilansir dari Grid.id, yuk, simak 10 film Korea yang rilis November 2018! Drama masih mendominasi!

1. The Villagers

Film bergenre action thriller ini bercerita tentang guru olahraga SMA di pedesaan yang menghadapi sebuah insiden misterius.

Suatu hari seorang siswi bernama Yoo-jin bertanya mengenai keberadaan temannya yang satu persatu menghilang.

Film yang dibintangi oleh Ma Dong Seok dan Kim Saeron akan mulai tayang pada 7 November 2018 mendatang.

2. Ode to the Gose

Film bergenre drama yang sudah tayang di Busan Internasional Film Festival 2018 ini bercerita tentang seorang cowok bernama Yoon Young yang diam-diam jatuh cinta dengan istri temannya.

Ode to the Gose akan mulai tayang di bioskop regular Korea pada 8 November 2018 mendatang. Dan, dibintangi oleh Park Hae Il dan Moon So Ri.