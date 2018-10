Lion Jatuh: Basarnas Evakuasi 34 Kantong Jenazah Korban jatuhnya Pesawat Lion Air JT610

POS-KUPANG.COM--Kepala Basarnas Marsekal Madya Muhammad Syaugi mengungkapkan sejauh ini sudah ada 34 kantong jenazah korban jatuhnya pesawat Lion Air yang berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan.

“Sampai jam 1 tadi ada 24 kantong jenazah. Kemudian tadi siang ditambah lagi dua kantong jenazah. Ini sekarang sedang on the way dari Tanjung Karang, delapan kantong jenazah, jadi 24+2+8, total ada 34,” ucapnya, Selasa (30/10).

Syaugi menambahkan pihaknya terus melakukan pencarian seperti biasa sejak pagi hari. Petugas di lapangan melakukan pencarian dengan multibeam echosounder yang bisa menyapu di bawah dasar laut.

Awak KRI Srikuda membawa sejumlah jenazah penumpang jatuhnya Pesawat Lion Air JT610 di dermaga Tanjung Priok, Jakarta (Warta Kota/Alex Suban)

“Alat itu bisa mendeteksi kalau ke kanan 150 meter, kalau ke kiri 150 meter. Jadi sekali jalan itu bisa 300 meter kita deteksi sampai ujung 5 kilometer kembali muter. Ini masih seperti itu, sampai nanti selesai satu bagian,” ungkapnya.

Syaugi berharap proses pencarian yang sudah dilakukan berjalan dengan maksimal dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

“Mudah mudahan ini terus bekerja semaksimal mungkin, dengan sinergitas dengan teman teman lain semakin banyak yang kita temukan,” ungkapnya. (*)

