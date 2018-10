Mengandung Vitamin C, Buah Nangka Ternyata Bisa Melawan Kanker, Loh

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Siapa yang tidak tahu buah nangka? Buah yang berwarna kuning dan rasanya manis ini mudah kamu jumpai di pasar. Selain enak dimakan langsung atau dicampur sebagai tambahan untuk membuat camilan, ternyata buah nangka kaya manfaat.

Buah bergetah ini memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan karena kaya nutrisi dan mineral. Dilansir dari Health Me Up, nangka merupakan sumber vitamin C bermanfaat sebagai antibakteri.

Vitamin C juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mampu meningkatkan fungsinya. Sistem kekebalan tubuh yang bagus mampu melindungi diri dari berbagai macam serangan penyakit. Juga bisa menyembuhkan infeksi serta melindungi diri dari kanker.

Selain vitamin C, nangka mengandung lignan, isoflavon dan saponin yang bisa melawan kanker dalam tubuh. Nutrisi dalam nangka juga dapat memperlambat terjadinya radikal bebas. Nangka baik untuk pencernaan.

Nangka mengandung banyak serat, sangat baik buat kamu yang sedang menjalankan program diet. Serat mampu membuat pencernaan menjadi lebih baik, maka tak heran bila rajin makan nangka bisa terhindar dari sembelit dan kulit pun sehat.

Sering terpapar sinar matahari, polusi dan asap setiap hari bisa membuat wajah jadi kusam. Namun nangka bisa membantu memperlambat aktivitas radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini. Nangka mengandung kalsium yang bisa memperkuat dan meningkatkan kesehatan tulang serta jantung. Ternyata selain manis, buah nangka sangat bagus bagi kesehatan tubuh. (*)