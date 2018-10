LINK Live Streaming SCTV Barcelona Sementara Unggul 1-0 Atas Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid, Minggu (28/10/2018).

POS-KUPANG.COM -Sedang berlangsung! Live streaming SCTV Barcelona vs Real Madrid dalam El Clasico di Liga Spanyol pekan 10 pada Minggu (28/10/2018) malam.

Baru berjalan beberapa menit di babak pertama, Barcelona sudah berhasil mencetak gol ke gawang Real Madrid.

Siaran langsung dan live streaming SCTV Barcelona vs Real Madrid dalam El Clasico di Liga Spanyol berlangsung di kandang Barcelona, Stadion Camp Nou.

Siaran langsung dan live streaming SCTV Barcelona vs Real Madrid dalam laga El Clasico di Liga Spanyol pekan 10 bisa diakses via Vidio.com. (Link Live Streaming Bercelona vs Real Madrid di SCTV ada di akhir berita)

Barcelona dan Real Madrid mempertahankan susunan pemain yang ada pada laga sebelumnya di Liga Champions, dimana keduanya meraih kemenangan atas lawan masing-masing.

Hanya posisi penjaga gawang Real Madrid yang berganti. Thibaut Courtois menjadi pilihan utama Julen Lopetegui saat bertandang ke Camp Nou.

Rafinha kembali tampil dalam laga ini untuk menggantikan peran Lionel Messi yang masih mengalami cedera.

Penampilan gemilang ditunjukkan gelandang Brasil tersebut saat membobol gawang Inter Milan dan membawa menang Blaugrana dengan skor 2-0.

Di kubu Madrid, Gareth Bale kembali menjadi tumpuan di lini depan.

Bale ditemani oleh Karim Benzema dan Isco untuk mengisi trio lini depan Real Madrid.