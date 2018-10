Ganti Plonco dengan Giat Sosial, Mahasiswa Akuntansi Undana Bersihkan Pantai dan Pasar Oesapa

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ratusan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang melakukan aksi bersih di wilayah pantai Warna Oesapa dan Pasar Oesapa Kota Kupang, Sabtu (27/10/2018).

Kegiatan sosial yang berlangsung sejak pukul 07.00 Wita ini melibatkan sebanyak 162 mahasiswa baru di jurusan Akuntansi serta 52 anggota panitia yang merupakan mahasiswa semester V jurusan yang sama.

Kegiatan sosial bersih pantai dan pasar ini dilaksanakan di dua lokasi yakni, di pesisir dan sekitar Pantai Warna Oesapa, serta di daerah Pasar Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

Para mahasiswa baru yang mengenakan kaos putih lengkap dengan tanda pengenal mahasiswa yang digantung di leher, terlihat bersemangat membersihkan lokasi dan memungut sampah yang berada di wilayah tersebut. Bahkan, sebagian dari mereka menggunakan sapu lidi untuk menyapu beberapa area dan karung untuk mengangkut sampah.

Tampak juga panitia yang mengenakan seragam panitia berwarna biru serta jas almamater warna kuning, ikut bahu membahu bersama mereka. Mereka saling membaur dan bekerjasama "menyulap" lokasi itu menjadi bersih.

Selama lebih dari dua jam, mereka tampak menikmati tugas sosial itu tanpa kompromi, bahkan mereka tampak tetap bersemangat hingga matahari meninggi dan hawa panas mulai menyengat kulit.

Koordinator umum kegiatan, Fabian Riwu Kaho (20), kepada POS-KUPANG.COM di lokasi kegiatan menjelaskan, kegiatan sosial bersih pantai dan pasir itu dilaksanakan sebagai bagian dari masa bimbingan (mabim) mahasiswa baru di Jurusan Akuntansi.

Dengan slogan "We care about you and work", mereka ingin agar mahasiswa baru menjadi mahasiswa misi (mahasiswa ilmiah, cerdas dan aktif) sesuai dengan tujuan mabim.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan mabim (masa bimbingan) untuk adik adik mahasiswa baru di Jurusan Akuntansi. Tujuannya agar mahasiswa baru dapat menjadi mahasiswa ilmiah cerdas dan aktif (misi) sebagaimana tujuan dari kegiatan mabim sendiri," ungkap Fabian yang saat ini duduk di semester V.