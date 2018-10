Pria Ethiopia Ini Hanya Ingin Anaknya Sekolah

Said Abiti (29). Said, pria berkulit gelap asal Ethiopia i

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Setiap pagi anak saya melihat anak-anak lain pergi ke sekolah. Dia bertanya kepada saya soal sekolah. Sebagai seorang ayah, saya merasa stres karena anak saya tidak bisa sekolah.

Itu adalah ungkapan hati Said Abiti (29). Said, pria berkulit gelap asal Ethiopia itu berada dalam barisan para pengunjuk rasa hari ini di depan kantor IOM (International Organization on Migration) Kupang, Kota Kupang, Jumat (26/10/2018).

Dia sudah lima tahun menjadi imigran di Kota Karang ini, dan tidak bisa berbuat banyak. Seperti imigran lainnya, dia hanya bisa melihat perkembangan anaknya, yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang selayaknya.

"Saya sudah lima tahun di sini. Dan anak saya sudah besar. Saya stres karena pemerintah tidak izinkan mereka sekolah," katanya kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (26/10).

Anaknya berjumlah tiga orang, demikian kisahnya. Seorang lahir di Ethiopia, dua buah hatinya lahir di Kota Sepe ini.

Setiap pagi, ceritanya, dia stres. Karena anaknya selalu menanyakan tentang sekolah sewaktu melihat anak-anak lain memakai seragam sekolah ke sekolah.

"Sebagai ayah saya merasa stres," tuturnya.

Dia memastikan, jika pemerintah bisa memberikan mereka fasilitas berupa community house, anaknya pasti bisa sekolah.

"Tapi di sini tidak ada Community House. Anak-anak tidak bisa sekolah," katanya.