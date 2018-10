Kopi Manggarai Raih Penghargaan di Paris Kompetisi

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Eugenius Moa

POS-KUPANG.COM |MAUMERE- Kopiku Tanah Air Kita-Gembala Baik yang berasal dari Manggarai menyabet penghargaan kategori Bronze Gourmet dalam ajang Agency for the Valorization of the Agricultural Products (AVPA) Gourmet Product di Paris, Prancis pada 23 Oktober 2018.

Gembala Baik, merupakan kongregasi biarawati di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT. Gembala Baik menjadi mitra binaan Kopi Tanah Air Kita di Jakarta.

"Gembala Baik yang mensuplai produk ke Jakarta, dikelola secara profesional menghasilkan kualitas kopi terbaik," kata Ketua Komunitas Kopi Nusantara (Kopinusa), Iwan Setiawan Arifin Manasa, yang menghubungi Pos Kupang, Kamis (25/10/2018).

Iwan menerima rilis dari Country Manager AVPA untuk Indonesia, Annelis Putri.

Menurut Iwan, penghargaan yang diterima ini merupakan kesempatan mengembangkan produk kopi Manggarai dan Indonesia.

"Menilik banyaknya penghargaan yang kita terima di ajang kompetisi kopi di Eropa, kita optimistis kualitas produk kopi Indonesia sudah semakin diakui pasar global," kata Iwan.

Iawan menyatakan, pengakuan pasar global tidak terlepas dari semakin banyaknya kopi Indonesia yang sudah mengantongi sertifikat Indikasi Geografis (IG), sebagai salah satu persyaratan untuk menembus pasar internasional, selain sertifikat organik.

"Pasar ekspor untuk produk kopi Indonesia terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar mengolahnya, mengacu pada selera pasar internasional yang berbeda-beda," ujar Iwan

Menurutnya, Kopi asal Indonesia telah memenangkan 23 penghargaan AVPA Gourmet Product dalam pameran The Salon International de l'Agroalimentaire (SIAL) Agrofood di Paris pada Selasa (23/10/2018).

AVPA bertujuan membantu para produsen produk pertanian dari seluruh dunia untuk memasarkan produk mereka di pasar Eropa.

Tahun ini kompetisi tersebut diikuti 170 produsen kopi dari seluruh dunia. Sebanyak 11 produsen di antaranya yang mewakili 23 kopi Indonesia dan memenangkan penghargaan tersebut. (*)