Ditanya Soal Kasus Hoax Sang Mertua Ratna Sarumpaet, Rio Dewanto Malah Beri Respon Tak Terduga Ini 

POS-KUPANG.COM - Ditanya Soal Kasus Ratna Sarumpaet Sang Mertua, Begini Respon Tak Terduga Rio Dewanto Yang Bikin Orang Penasaran.

Rio Dewanto menjadi salah satu pembicara pada acara IdeaFest 2018 hari ini, Jumat (26/10/2018).

Lelaki berusia 27 tahun ini menjadi salah satu pembicara salah satu workshop bertema The Foxtrot Six Story: Behind The Most-Anticipated Motion Picture.

Seminar tersebut membicarakan proses pembuatan film yang diperankan Rio Dewanto.

Awalnya Rio Dewanto mengadakan sesi foto bareng di salah satu booth khusus yang telah disediakan.

Kemudian Rio Dewanto menyampaikan beberapa kata dalam workshop tersebut tentang proses syuting yang jalaninya.

"Gue nggak punya background martial art, paling gue main iklan pakai stuntman, gue sama sekali tak pakai stand,"

"Gue pengin nunjukin kalo gue bisa, jadi film pertama gue untuk liatin ke pemirsa kalo gue bisa (tanpa stuntman)," ungkap Rio Dewanto saat Grid.ID pantau melakukan seminar di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (26/10/2018).

Usai melakukan workshop Rio Dewanto kembali menuju booth khusus foto.

Kemudian, suami Atiqah Hasiholan ini tiba-tiba seperti menerima telepon dan mulai menjauhi booth.