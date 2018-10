SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming RCTI PSV Eindhoven vs Tottenham Hotspur

POS-KUPANG.COM - Sedang berlangsung pertandingan antara PSV Eindhoven vs Tottenham Hotspur.

Live streaming Liga Champions PSV Eindhoven vs Tottenham Hotspur di RCTI pada Rabu (24/10/2018) pukul 23.30 Wib.

Live Streaming RCTI PSV vs Tottenham di Liga Champions dapat disaksikan melalui link live streaming berikut :

Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini live di RCTI akan mempertemukan PSV Eindhoven vs Tottenham Hotspur dan Barcelona vs Inter Milan.

PSV Eindhoven vs Tottenham Hotspur dan Barcelona vs Inter Milan disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Live Streaming PSV Eindhoven vs Tottenham Hotspur dan Barcelona vs Inter Milan juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id, yalla-shoot.com, totalsportek.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Jadwal Liga Champions malam ini mempertemukan PSV Eindhoven vs Tottenham di Stadion Philips, Rabu (24/10/2018).

Stadion ini merupakan markas utama tim PSV Eindhoven yang nantinya akan dijadikan tempat menjamu Tottenham Hotspur

Laga PSV Eindhoven vs Tottenham Hotspur di Liga Champion diprediksi bakal menarik.