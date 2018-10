Live Streaming Indonesia vs Uni Emirat Arab, Tim Garuda Muda Sudah Unggul 1-0

Indonesia vs Uni Emirat Arab

POS-KUPANG.COM - Timnas U-19 Indonesia untuk sementara unggul 1-0 atas Uni Emirat Arab (UEA) di laga pamungkas babak penyisihan Grup A Piala Asia U-19 2018.

Gol Indonesia dicetak oleh Witan Sulaeman di menit 22.

Witan yang berhasil merebut bola dari pemain lawan langsung melakukan sprint dari sisi kiri pertahanan UEA.

Setelah berhasil melepaskan diri dari marking bek UEA, Witan langsung melepaskan tendangan keras ke sudut sempit yang tak mampu ditepis oleh kiper Suhail Abdulla.

Gollll! Witan sukses mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia.

