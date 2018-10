Ditemukan Bahan Peledak di Rumah George Soros! Ini Kata Polisi

POS KUPANG.COM - - Bahan peledak ditemukan di kotak surat di kediaman miliarder George Soros di New York pada Senin, kata polisi, seperti dilaporkan Reuters.

Satuan penjinak bom meledakkan bahan peledak tersebut di kawasan hutan di dekatnya, menurut harian the New York Times.



Soros menjadi sasaran kampanye media yang bermusuhan pemerintah nasional di negara asalnya, Hongaria, dan tokoh tak disukai kelompok sayap kanan di Eropa Timur dan Amerika Serikat.



Baca juga: Hungaria loloskan UU untuk usir universitas George Soros



Pihak berwajib mengambil tindakan setelah menerima panggilan mengenai paket yang mencurigakan itu sekitar pukul 15.45 waktu setempat, kata Departemen Kepolisian Kota Bedford dalam pernyataan.



Seorang karyawan di rumah Soros, yang terletak di kawasan Katonah, New York, itu membuka paket tersebut dan melihat benda yang mencurigakan seperti bahan peledak. Sang karyawan kemudian meletakkan paket tersebut di kawasan hutan terdekat dan memanggil pihak berwajib.



Satuan penjinak bom tiba dan meledakkannya, kata perwira polisi kepada the New York Times.



Rekaman-rekaman daring menunjukkan bahwa Soros bertempat tinggal di alamat tersebut dan sedang tak berada di rumah saat itu, demikian the New York Times melaporkan. (*)