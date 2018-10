Panik Ditelpon Putrinya, Mantan Istri Sule Sambangi Rumah, Tak Disangka Hal Ini Terjadi Padanya 

POS-KUPANG.COM - Putri Delina Pingsan, Mantan Istri Sule Panik Dan Lari Ke Rumah Sule, Tak Disangka Ini Yang Dilihatnya.

12 Oktober lalu merupakan saat-saat indah untuk mantan istri Sule, Lina.

Di tanggal tersebut, Lina berulang tahun yang ke-41 tahun.

Sebagai anak, Putri Delina pun memberikan kejutan ulang tahun untuk ibundanya.

Sebelumnya, Putri juga telah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lina melalui postingan Instagram.



Ia mengunggah foto-fotonya dengan Lina serta keempat saudaranya, Sabtu (13/10/2018).

Dalam captionnya, Putri Delina juga memberikan kata-kata indah untuk sang ibu.

Ia mengatakan bahwa ibunya adalah sosok yang hebat dan sempurna dimatanya.

"My mother’s wonderful. She’s perfect to me.

Selamat ulang tahun mamah, yang pasti harus sehat selalu, karena itu yang paling penting!

Tth tidak akan pernah lepas dari mamah, tth selalu ada, tth sayang mamah..