Begini Cara Raisa Mengaduk-aduk Perasaan Penggemarnya

POS-KUPANG.COM, YOGYAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana menyapa ribuan penonton di Line Concert di Jogja Expo Center (JEC) Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (20/10/2018).

Sebagai artis pembuka pertunjukan ini, istri Hamish Daud "mengaduk" emosi penonton dengan lagu-lagunya. Mulai dari "Serba Salah", "Apalah", "LDR", "Jatuh Hati", "Biarkanlah", "Terjebak Nostalgia", "Mantan Terindah", "Could It Be", hingga "Kali Kedua".

Sesekali Raisa mengajak penonton bernyanyi membawakan lagu-lagunya. Hal ini tentunya disambut baik penonton dengan bersama-sama menyanyi.

Performa Raisa ini seolah tak terpengaruh meski dikabarkan tengah hamil ini. "Enggak tahu harus ngomong apa, di depan penonton milenial. Suka salah tingkah sendiri," katanya seusai membawakan lagu kedua. "Senang penontonnya kayak begini. Alhamdulillah banget," ucapnya.

Salah seorang penonton, Nanto, mengaku senang bisa menyaksikan langsung Raisa, bersama istrinya. "Kebetulan istri saya suka Raisa, dan pas penampilan pertama, jadi heboh," ucapnya.

Selain Raisa masih ada sejumlah musisi papan atas Indonesia seperti Glenn Fredly, Yura Yunita, Tulus dan grup band RAN yang akan menghibur masyarakat Yogyakarta dalam Line Concert yang berlangsung di Gedung JEC.