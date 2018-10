Teeners! Ini Tips dan Quote Agar Modus Apapun Bisa Tetap Positif Loh

TIPS

Agar modus tetap jadi modus positif. Teeners, ini tips agar gebetan tidak menganggap modusnya sebagai modus murahan. Ini yang harus dibuat :

1. Cari modus yang seelegan mungkin agar dapat menunjukkan kualitas perasaan Teeners.

2. Modus yang dibuat harus memperhatikan kesukaan dan perasaan calon gebetan.

3. Cari modus yang dapat menunjukkan perasaan dengan cara yang santun.

Quote :

If the plan does'nt work, change the plan but never the goal.

~ Wellnes Buble ~