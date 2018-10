Sudah Kick Off, Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Taiwan

POS-KUPANG.COM - Sudah kick off, siaran langsung dan live streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Taiwan di Piala Asia U-19 2018 atau Piala AFC U-19 2018 malam ini.

Laga perdana Timnas U-19 Indonesia vs Chinese Taipei (Taiwan) di Grup A Piala Asia U-19 2018 dapat disaksikan lewat siaran langsung di RCTI. Live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Taiwan via Metube.id dan Youtube dapat diakses pada pukul 19.00 WIB.

Link live streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Taiwan di Piala Asia U-19 2018 dapat diakses pada bagian akhir berita.

Pertandingan timnas U-19 Indonesia vs Taiwan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Timnas U-19 Taiwan telah mengumumkan 23 daftar pemain untuk tampil di Piala Asia U-19 2018.

Setidaknya, ada tiga wajah yang mencolok di antara 23 pemain yang tercantum.

Ketiga pemain tersebut saat ini tengah meniti karier bersama klub Eropa.

Salah satunya ialah gelandang muda milik klub Liga Inggris Crystal Palace, Will Donkin.

Selain Will Donkin, Taiwan juga akan diperkuat dua pemain yang saat ini tengah menimba ilmu bersama klub asal Swedia, Djurgardens.

Dua pemain tersebut yaitu Miguel Sandberg and Karl Josefsson