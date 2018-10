POS-KUPANG.COM - Kate Middleton dan Meghan Markle tak boleh kenakan baju dengan warna ini, berikut penjelasannya.

Kerajaan Inggris terkenal memiliki banyak aturan yang ketat, termasuk untuk urusan berbusana.

Di balik penampilan keluarga Inggris yang terlihat elegan dan modis, ada banyak aturan berbusana yang harus mereka ikuti.

Secara khusus, Ratu Elizabeth II kerap menerima pujian dengan gaya busana yang selalu menjadi ciri khasnya, yaitu setelan warna cerah.

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini 18 Oktober 2018, Aries Jangan Buru-Buru Ambil Keputusan, Sagitarius Berdamai

Baca: Pacarmu Sedih Dan Galau, Ini Penyebab Dan Cara Mengatasinya Berdasarkan Zodiak

Sementara itu, Kate Middleton dan Meghan Markle selalu mengandalkan warna yang lebih lembut atau pastel, meski sesekali mereka tampil dengan warna yang lebih berani.

Ternyata ada satu warna yang tak pernah dikenakan oleh The Duchess of Sussex dan The Duchess of Cambridge saat berada di depan publik, yakni warna oranye.

Laman Marie Claire melaporkan jika tidak ada ada aturan mode kerajaan yang tak terucapkan atau tradisi yang menentang pemakaian warna oranye.

Kate dan Meghan (vogue)

Namun, ada beberapa teori mengenai hal ini.

Satu di antaranya warna oranye akan nampak buruk saat difoto.

Alasan lain adalah kedua wanita cantik tersebut tak menyukai warna oranye.

Baca: Pangeran Harry Dan Meghan Markle Menikah Karena Punya Trauma Masa Kecil Yang Sama?

Baca: Klaim Bicara Dengan Arwah Diana, Perempuan Ini Meramal Pangeran Harry Dan Meghan Akan Bercerai