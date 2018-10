POS-KUPANG.COM - Ini bocoran cerita dari film BTS Burn The Stage: The Movie, mengharukan dan menginspirasi kita semua.

Film BTS Burn The Stage: The Movie Bakal Tayang Besok November 2018.

Boyband asal Korea Selatan BTS ini merilis film dokumenter Burn The Stage: The Movie.

Boyband asal Korea Selatan BTS ini merilis film dokumenter Burn The Stage: The Movie.

Agensi BTS, Big Hit Entertainment, mengumumkan, Jumat (12/10/2018), film itu akan dirilis secara terbatas pada 15 November mendatang.

Burn The Stage: The Movie disutradarai oleh Park Jun Soo dan diproduksi oleh Big Hit Entertainment/Camp Entertainment.

Film dokumenter itu menggambarkan perjalanan karier BTS dan suasana di balik panggung The Wings Tour 2017 BTS Live Trilogy Episode III.

Burn The Stage: The Movie merupakan kepanjangan dari video seri di YouTube dengan judul sama.

Penonton bisa menyaksikan penampillan panggung, keriuhan di balik panggung, serta wawancara dari hati ke hati dengan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook.

Saat ini BTS merupakan boyband paling kondang. Sepanjang 2018 saja, BTS sudah dua kali menempati puncak Billboard 200 dengan album Love Yourself: Tear dan Love Yourself: Answer.

Mereka juga diundang berbicara di salah satu acara Sidang Tahunan Majelis Umum PBB.