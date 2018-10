SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Denmark Open 2018 - 'The Minions' vs Wakil China, Nonton via HP

POS-KUPANG.COM - Jadwal Denmark Open 2018 yang saat ini memasuki hari kedua, Rabu (17/10/2018), sudah dirilis.

Ada sebanyak 10 wakil Indonesia yang akan bertanding berdasarkan jadwal Denmark Open 2018 hari ini.

Menurut jadwal Denmark Open 2018 yang merupakan turnamen level BWF World Tour Super 750 ini duet pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan tampil.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan bertemu denghan wakil China yakni He Jiting/Tan Qiang.

Kedua pasangan sudah pernah bertemu sebanyak dua kali dan rekor pertemuannya pun seimbang 1-1.

The Minions Kevin Sanjaya-Marcus Gideon

Selain duet Marcus/Kevin, ada juga duet pasangan Indonesia di sektor ganda campuran yang akan bertanding di Odense Sports Park, Odense, Denmark.

Pasangan tersebut adalah Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir yang kali ini menjadi unggulan tiga.

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir akan berhadapan dengan duet pasangan dari Inggris yaitu Ben Lane/Jessica Pugh.

Sementara itu, pasangan ganda campuran Indonesia lainnya, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti,.akan menghadapi lawan yang tangguh pada pertandingan hari ini.

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan melawan wakil China yakni Zheng Siwei/Huang Yaqiong yang menjadi unggulan pertama di turnamen ini.

Pertandingan kali ini akan digelar pada pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 14.00 WIB.