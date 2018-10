Pramugari Cantik AirAsia ini Mendadak Viral di Media Sosial, Terungkap Ini Sosoknya

POS-KUPANG.COM - Foto-foto pramugari cantik yang diambil diam-diam oleh seorang penumpang AirAsia mendadak viral di Facebook.

Seorang traveler bernama GeorGe Wong mengunggah dua foto pramugari yang diambilnya diam-diam di pesawat pada 13 Oktober lalu.

GeorGe Wong mengambil foto pramugari tersebut saat ia sedang berbicara dengan seorang penumpang kemudian melewatinya sambil mendorong keranjang makanan.

Terpesona pada kecantikan sang pramugari, GeorGe Wong menulis caption foto tersebut, "Affordable fares with incredible scene, what else to blame."