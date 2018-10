Momen Indah Pangeran Harry dan Meghan Markle, Dapat Pelukan dan Bunga dari Seorang Bocah

STORY HIGHLIGHTS:

* Meghan, 37, yang sedang hamil, hari ini mengatakan dia sedikit 'lelah' dan 'berlari pada adrenalin' pada hari kedua dari tur Australia

* Luke Johnson, bocah lima tahun dengan Down's Syndrome, tidak bisa berhenti memeluk pasangan Kerajaan

* Duke dan Duchess of Sussex mengunjungi kota Dubbo yang dilanda kekeringan di New South Wales

* Pasangan kerajaan itu bertemu dengan dokter terbang dan petani yang dilanda kekeringan selama kunjungan mereka pada hari Rabu

* Hujan dimulai ketika Harry memberikan pidato, mendorong Meghan untuk masuk dengan payungnya

* Itu adalah hujan pertama kota itu dalam tiga minggu, di tengah kekeringan terburuk sejak catatan dimulai pada 1900

POS-KUPANG.COM - The Duke dan Duchess of Sussex (Pangeran Harry dan Meghan Markle) mendapat teman baru pada hari kedua tur mereka di Australia, ketika mereka mendarat di kota pertanian yang dilanda kekeringan Dubbo di barat laut New South Wales pada hari Rabu (17/8/2018).

Seorang bocah lima tahun dengan Down's Syndrome sangat gembira bertemu Harry dan Meghan ketika gilirannya datang - dan dia tidak bisa berhenti memeluk Pangeran Harry yang bahagia atau istrinya yang sedang hamil Meghan Markle.

Meghan, 37, mengungkapkan kehamilannya ke dunia kemarin dan hari ini mengakui bahwa dia 'sedikit lelah' dan 'berlari di adrenalin', tetapi berencana untuk terus maju dengan semua 76 pertemuan dari 16 hari tur.

Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan ketika bocah lima tahun Luke Vincent memberinya pelukan dan kemudian mengalihkan perhatiannya pada suaminya di bandara Dubbo.

Pasangan kerajaan itu menghabiskan hari tur kota pertanian yang menderita kekeringan terburuk sejak catatan dimulai pada tahun 1900 - dan kunjungan mereka membawa hujan yang sangat dibutuhkan.

Ketika langit terbuka sementara Harry berpidato di barbekyu masyarakat pada siang hari, para pengamat menawarkannya payung. Tapi Meghan sudah melangkah untuk melindungi suaminya dengan payung sendiri.

Sang pangeran bercanda 'Aku telah membuat istriku tertawa' dari kerumunan setelah Meghan melangkah masuk.

Sebelumnya, The Duchess bahkan melecut sepotong roti pisang untuk membawanya bersamanya ke sebuah peternakan untuk menyoroti penderitaan petani yang dilanda kekeringan.