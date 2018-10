Boy William Singgung Soal Video Viralnya, Marion Jola Menangis! Ini Penjelasanya

POS-KUPANG.COM - Marion Jola menceritakan perasaannya kala itu, terkait video yang sempat viral dan booming mengatasnamakan dirinya. Ia sampai menangis ketika cerita.

Marion Jola mengungkapkan perasaannya kala itu ketika adanya video viral yang mengatas namakan dirinya.

Hal itu diungkapkan Marion Jola ketika menjadi bintang tamu 'Nebeng Boy' yakni acara Boy William di channel Youtube-nya, Selasa (16/10/2018).

Boy William bertanya tentang video viral yang heboh pada saat Marion Jola masih menjalani kompetisi di ajang Indonesia Idol 2018.

Boy menanyakan terkait perasaan Marion kala itu.

Wanita yang akrab disapa Lala ini lantas mengutarakan seluruh perasaannya.

Marion Jola Tampil Dengan Gaya Rambut Baru, Rizky Febian Langsung Teringat Dora The Explorer

Bentuk Tubuhnya Dikomentari Warganet, Ini Balasan Marion Jola: Skak Mat!

Mirip Banget! Inilah Sosok Ibunda Marion Jola

Ia mengaku sangat terkejut seperti tersambar petir.

"Pertama kali tau itu rasanya kayak terkena petir dan aku kaget banget waktu itu," ujar Marion.

Ia juga mengungkapkan ketidak miripan dirinya dan orang yang ada di video.

"Sebenernya orang yang di video itu gak mirip sama sekali denganku, aku gak tau, mungkin orang-orang nyocokin sama foto saat audisi jadi it kinda look a like (tampak seperti sama), but it's not me (tapi itu bukan aku)," tambahnya.

Selain itu, ia juga menceritakan reaksi orang tuanya.