7 Kali Lee Je Hoon Membuat Kita Terbenam dalam Episode 9-12 Drakor “Where Stars Land”

POS-KUPANG.COM - Kisah asmara di “Where Stars Land” mengambil langkah yang sangat kita syukuri. Terutama karena kita bisa melihat Lee Je Hoon menjadi pemeran utama pria yang manis dan romantis yang kita semua antisipasi dia berada di seri ini!

Berikut adalah tujuh momen dari episode minggu lalu yang benar-benar membinasakan kita semua dan membuat kita menginginkan lebih banyak!

1. “Do you want me to stay by your side? That’s what I’m asking you…”

( “Apakah kamu ingin aku tetap di sisimu? Itu yang saya tanyakan kepada Anda ... ”)

Ini adalah saat monumental di mana Lee Soo Yeon pada dasarnya memberi tahu Han Yeo Reum (Chae Soo Bin) bahwa ia jatuh cinta padanya. Saya suka betapa lugas karakternya dan bahwa dia tidak berbelit-belit dengan perasaannya.

2. Ketika Lee Soo Yeon melanggar peraturan untuk membantu ibu Yeo Reum

Karyawan yang mengikuti aturan, Lee Soo Yeon benar-benar melanggar karakter dan melanggar perintah untuk membantu ibu Yeo Reum yang terluka di pesawat. Dia tahu betapa khawatirnya Yeo Reum dan pergi keluar dari jalannya, meletakkan rahasia dan pekerjaannya untuk membantunya.