Ratu Elizebeth Membagi Kegembiraannya Setelah Meghan Markle Dinyatakan Hamil

STORY HIGHLIGHTS:

* Pangeran Harry dan Meghan Markle akan melahirkan bayi pertama mereka pada Musim Semi tahun depan, Istana mengungkapkan

* Meghan berada dalam 'kesehatan yang baik' dan mereka telah berhasil mem-scan bayi selama 12 minggu

* Ibunya Doria Ragland terlihat mengambil kelas penitipan bayi di California dan dapat pindah ke Inggris untuk membantu

* Tetapi tampaknya tidak mungkin pasangan kerajaan itu telah menghubungi ayah Meghan yang terasing, Thomas, untuk memberinya berita

*Harry dan Meghan membuat pengumuman setelah mereka mendaratkan penerbangan Qantas ke Sydney pagi ini

* Para bangsawan tiba di Australia untuk tur internasional besar pertama mereka sejak mereka menikah pada akhir Mei

* Mereka juga akan mengunjungi Fiji, Tonga dan Selandia Baru, dengan acara utama Invictus Games tahun ini yang diadakan di Sydney

* Tapi Meghan akan pergi ke pulau-pulau Pasifik selatan meski berisiko terkena virus Zika dari nyamuk

Pasangan di Irlandia pada saat pembuahan dan Harry ditanya: 'Kapan kamu dan Meghan akan pergi?'

POS-KUPANG.COM - Ratu Elizabeth yang 'senang' hari ini telah memberi selamat kepada Meghan Markle dan Pangeran Harry ketika mereka mengumumkan bahwa mereka mengharapkan bayi kerajaan pertama mereka - dikandung hanya sepuluh minggu setelah mereka menikah.

Harry dan Meghan mengatakan kepada Yang Mulia bahwa dia akan memiliki cucunya yang ke-8 pada musim semi berikutnya saat pernikahan Putri Eugenie dan Jack Brooksbank di Kastil Windsor, Jumat (12/10/2018).

Hari ini pasangan itu terlihat berseri-seri saat mereka mendarat di Sydney untuk memulai tur tiga minggu mereka di Australia, Selandia Baru, Fiji dan Tonga - perjalanan internasional pertama mereka yang pertama sejak mereka menikah pada bulan Mei 2018.

Mereka kemudian difoto berpegangan tangan di pekarangan Admiralty House, tempat sang Ratu tinggal di Down Under (sebutan untuk Australia), ketika kabar gembira mereka diumumkan ke seluruh dunia.

Meghan, 37 tahun, berada dalam 'kesehatan yang baik' dan telah menjalani pemindaian 12 minggu yang sukses - yang berarti anak itu dikandung antara tur pertengahan mereka di Irlandia dan hari ulang tahunnya pada 4 Agustus, ketika Pangeran Harry adalah pria terbaik di pernikahan Charlie van Straubenzee.

Bayi kerajaan itu akan lahir pada akhir April 2019, kemungkinan sekitar Hari St George, 23 April, yang berarti anak itu, yang akan ketujuh dalam antrean menuju tahta di belakang Harry, dapat berbagi ulang tahun dengan sepupunya Pangeran Louis.

Mengumumkan berita bayi mereka Istana Kensington mengatakan hari ini: 'Royal Highnesses mereka Adipati dan Duchess of Sussex sangat senang mengumumkan bahwa The Duchess of Sussex mengharapkan bayi di musim semi 2019.

Royal Highness mereka telah menghargai semua dukungan yang mereka miliki diterima dari orang-orang di seluruh dunia sejak pernikahan mereka pada bulan Mei dan senang dapat membagikan berita gembira ini dengan publik.

Ratu dan Duke of Edinburgh mengatakan mereka 'senang' untuk menyambut cicit mereka yang kedelapan dalam sebuah pernyataan bersama dengan Pangeran Charles, yang akan memiliki empat cucu ketika bayi Sussex dilahirkan tahun depan.

Pangeran William dan istrinya Kate juga memuji kabar baik saudara laki-lakinya dan adik iparnya.

(DailyMail.com)