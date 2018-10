Ternyata Bintang Film Dewasa Inginkan Hal ini Saat Pensiun, Anda Mungkin Tak Percaya

POS-KUPANG.COM - Karier sebagai bintang porno, menurut perkiraan banyak kalangan, akan berakhir dalam enam atau 18 bulan.

Terkait hal itu, beberapa bintang film dewasa, atau yang biasa kita sebut film porno, pun mengeluarkan unek-uneknya soal rencana masa depan mereka.

Dalam sebuah video bertajuk “Ask A Porn Star” yang ditayangkan oleh Wood Rocket, beberapa bintang film dewasa mengungkapkan keinginannya seandainya mereka tidak (lagi) menjadi bintang porno.

Baca: Persib Bandung Sukses Mencuri Satu Poin di Kandang Persipura Jayapura

Baca: Musim Hujan Segera Tiba, BMKG Ingatkan Ancaman Banjir Bandang di Beberapa Provinsi

Baca: Inilah Ramalan Zodiak Mingguan Kamu, Libra Perlu Waktu Bersantai. Zodiak Lain Bagaimana?

Mula-mula, seperti terlihat dalam video itu, mereka tampak kaget ketika diberi pertanyaan “What would you do if you didn’t do porn?”

“Saya tidak punya ide apa pun…” ujar April O’Neal.

Tapi setelah sedikit basi-basi mereka mau angkat bicara.

Beberapa dari mereka mengatakan akan kembali ke pekerjaan sebelumnya, seperti menjadi pengasuh anak dan petugas perpustakaan.

Sementara yang lain ini ingin meniti karier profesional, sebagai penulis, misalnya, atau jurnalis.

Ada yang juga yang berkeinginan menjadi pengajar pendidikan seks di sekolah-sekolah.