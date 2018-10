POS-KUPANG.COM - Hai Girls Ayo Ungkap Kepribadianmu Lewat Bentuk Wajah, Wajib Dicoba Loh!

Kepribadianmu yang sesungguhnya bisa terlihat melalui berbagai media.

Bukan hanya lewat tes kepribadian, kamu juga bisa mencari tahu kepribadianmu yang sesungguhnya dari bentuk anggota tubuh.

Misalnya, bentuk jari manis, gaya rambut bahkan bentuk wajah pun bisa mengungkap kepribadianmu yang sesungguhnya.

Dalam artikel Cosmopolitan baru-baru ini, dibahas seni kuno pembacaan wajah dari Tiongkok dan karakteristik yang konsisten dari bentuk wajah tertentu.

Jean Haner, penulis buku The Wisdom of Your Face, percaya bahwa hanya dengan mempelajari wajah, kamu bisa mengetahui bagaimana karakteristik seseorang.

Melansir YourTango pada Minggu (14/10/2018), berikut ini beberapa bentuk wajah yang kemungkinan akan mengungkap kepribadianmu yang sesungguhnya.

1. Wajah Berbentuk Hati

bentuk hati ()

Gambaran wajah berbentuk hati ialah sebagai berikut.

Dahi yang besar dan wajah mengecil ke arah dagu, membentuk segitiga terbalik.