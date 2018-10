Teeners, Ini Tips dan Kuote Bagi Para Jomblo Agar Tak Takut Bermalam Minggu Sendirian

TIPS

Malam minggu kamu di rumah aja, Teeners? Tenang, kalian bisa melakukan hal-hal positif, kok. Nih penulis kasih ide biar malam minggu kalian tetap berkualitas.

1. Berkumpul bersama keluarga.

2. Baca buku atau novel terbaru.

3. Nonton film atau drama Korea.

4. Quality time sama sahabat kamu.

5. Pergi ke tempat olahraga, zumba atau gym.

