Peringati Hari Aksara Internasional! Dinas Pendidikan NTT Gelar 18 Jenis Perlombaan

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK---Dinas Pendidikan Propinsi NTT menggelar 18 jenis perlombaan pada Peringatan Hari Aksara Internasional ke-53 tingkat propinsi NTT di SD Dede Kadu, Kota Waikabubak, Sumba Barat, Kamis (11/10/2018).

Ke-18 jenis perlombaan tersebut terdiri 4 jenis perlombaan kelompok yakni paduan suara, tari tradisional, sosio dama keberaksaraan dan stand pameran. Sedangkan 14 lainnya adalah perlombaan perorangan terdiri lomba lembaga khursur dan pelatihan, lomba guru TK, lomba kepala TK, lomba pengelolaan kelompol bermain,

lomba pendidik kelompok bermain, lomba tutor paket A,B ,C, lomba pengelolah pusat kegiatan belajar masyarkat, lomba tata ruang kecantikan,

lomba tata boga,lomba penilik, lomba pamong belajar bagi sanggar kegiatan bersama, lomba instruktur kursus komputer dan lomba kepala taman kanak-kanak.

Kepala seksi kesiswaan pada bidang pendidikan khusus dan Layanan khusus Dinas.Pendidikan NTT, Gregorius K.Bahi diselah-selah mengawasi jalan lomba tersebut di SD Dedekadu, Sumba Barat, Kam (11/10/2018). Menurutnya, tujuan kegiatan lomba ini adalah untuk meningkatkan motivasi pendidik formal maupun non formal terutama pendidikan paud dan pendidikan masyarakat.

Baginya, gelar aneka kegiatan lomba ini sesungguhnya merupakan ajang tukar menukar informasi serta ketrampilan sesama pengelolah pendidikan non formal. Momentum berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran non formal, dimana teman-teman pengelolah pendidikan nor formal dapat meniru kesuksesan sesama teman pada ajang ini untuk diterapkan di daerahnya.

Disisi lain merupakan kesempatan membangun rasa kebersamaan, persaudaraan sesama pengelolah satuan Paud dan pendidikan non formal Dinas Pendidikan NTT.

Ia menambahkan, sesungguhnya kegiatan peringatan hari aksara internasional dengan menggelar berbagai perlombaan adalah ingin menyuarakan perjuangan bersama menurunkan buta aksara di NTT.

Kegiatan lomba ini berlangsung selama sehari penuh, Kamis (11/10/2018) dan akan ditutup, Jumat (12/10/2018). (*)