Jika Menunggu Itu Membosankan, Apakah Berpindah Hati Itu Menyenangkan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hallo... Selamat pagi, Teeners. Kembali lagi bersama saya dalam edisi Teenager hari ini. Semoga Teeners sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan.

Pernah tidak, Teeners menunggu. Menunggu apa saja, misalnya menunggu pacar atau menunggu teman kelas yang sedang melakukan sesuatu. Terus gimana rasanya menunggu?

Apakah Teeners merasa bosan, atau malah senang? Hehehe... Kalau menunggu pacar sedang belanja atau mungkin sedang make up mungkin senang, ya. Tapi kalau menunggu jawaban dari calon pacar itu rasanya gimana gitu.

Kata orang ya, Teeners, menunggu pekerjaan yang membosankan. Emang iya ya, kalau orang yang menunggu itu tak sabaran, maunya cepat-cepat, tak mau bertele-tele. Sebab baginya, menunggu hanya membuang waktu saja.

Begitu juga dengan menjalani sebuah hubungan ya, Teeners. Kadang-kadang menunggu sebuah jawaban dari calon pacar itu membosankan.

Apalagi cewek membutuhkan waktu memberikan jawaban. Rasanya serba tidak ada kepastian ya, Teeners. Karena kita belum tahu apakah cinta ditolak atau malah diterima.

Hmmm, kadang juga, karena terlalu lama menunggu jawaban, ada orang yang tak sabaran menunggu kemudian putus asa dan mengambil langkah untuk berpindah ke lain hati.

By the way, ketika kita mengambil langkah untuk berpindah ke lain hati, lantas memberikan jaminan kelak akan menyenangkan?

Teeners kita, Laura Da Carmo, mengaku tak mudah memberikan jawaban kepada pasangan. Sebab harus ada alasan rasional kenapa menerima atau menolak pasangan kita.

"Biasanya saya tidak tergesa-gesa memberikan jawaban kalau ada cowok yang mengungkapkan perasaannya, " ungkap Laura.

Laura mengatakan, dirinya tidak merasa keberatan atau kehilangan jika ada cowok yang merasa bosan menunggu jawaban darinya, kemudian pergi ke lain hati.

Laura mengaku, kebanyakan cewek membutuhkan waktu untuk memberikan jawaban. Sehingga cowok harus banyak bersabar. (*)